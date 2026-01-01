В последния работен ден на парламента, преди началото на предизборната кампания, депутатите ще обсъдят на първо гласуване промени в Закона за железопътния транспорт, внесени от Министерския съвет. Приетата в сряда седмична програма е за 18 и 19 март (сряда и четвъртък).

Във вторник председателят на Народното събрание Рая Назарян заяви пред журналисти, че удължителният закон за бюджета и законите по Плана за възстановяване и устойчивост, свързани с четвъртото и петото плащане, са приоритети за парламента.

С промените в Закона за железопътния транспорт се предлага Изпълнителна агенция (ИА) „Железопътна администрация“ да бъде определена за регистриращ орган в железопътния транспорт. Във връзка с това се предлага отмяна на съществуващ в момента текст, който предвижда Агенцията да води Национален регистър на превозните средства. Вносителят посочва, че след приемането на законопроекта ИА„Железопътна администрация“ ще води само Регистър на разрешенията за въвеждане в експлоатация на стационарни подсистеми и Регистър на разрешенията за пускане на пазара на превозни средства с област на употреба – железопътната инфраструктура на Република България.

Според приетата в сряда програма депутатите ще разгледат на първо четене и допълнение в Закона за юридическите лица с нестопанска цел, внесено от Министерския съвет. Предвижда нов срок за подаване на заявление за пререгистрация на юридическите лица с нестопанска цел - до 31 декември 2026 г., като се цели приключването на процеса по пререгистрацията в единния електронен регистър, воден от Агенцията по вписванията. Пререгистрация ще може да бъде извършена и въз основа на акт на съдебен или друг държавен орган.

Със законопроекта се регламентира и възможността юридическите лица с нестопанска цел, които не са се пререгистрирали в срок, да се смятат за прекратили дейността си от 1 януари 2027 г., като това обстоятелство автоматично ще се отбелязва в регистъра БУЛСТАТ. След посочената дата се предлага възможност за подаване на заявление за откриване на производство по ликвидация по искане на определен кръг лица.

В дневния ред е също първото гласуване на промени в Закона за административното регулиране на производството на оптични дискове и матрици .

Депутатите ще обсъдят и проект на решение за приемане за сведение и вземане на акт от Конвенция № 191 относно безопасна и здравословна работна среда.