Добавки за Великден и Коледа ще има и за всички деца от следващия бюджет. Тази редакционна поправка, предложена от ИТН в Закона за социалното подпомагане, приеха депутатите.

От трибуната на парламента Цветан Предов от ИТН обяви, че в случаите, че подпомаганите попадат в повече от една от целевите групи, помощите се отпускат само на едно от основанията.

"Днес направихме нещо изключително важно за българските деца, ние от „Има такъв народ“ показахме какво означава да сме единни, защото когато гласуваме добавки за Великден и Коледа, трябва да покажем съпричастност към всички деца, не само към тези с определен тип на уязвимост, коментира Цветан Предов от ИТН.

"В зала „Продължаваме промяната – Демократична България“ не си позволиха да гласуват това предложение и нито един техен депутат не подкрепи българските деца. Затова в такава ситуация, когато идват избори, всички хора ще трябва да избират между това кой наистина се бори за по-добри условия, пази и стимулира нашите деца", каза зам.-председателят на ПГ на ИТН Станислав Балабанов.