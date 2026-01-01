Министерството на външните работи (МВнР) най-остро осъжда палежа на дипломатически автомобили на посолството на България в Скопие, Република Северна Македония (РСМ). Това се посочва в позиция на МВнР, публикувана на сайта на ведомството.

МВнР най-остро осъжда този демонстративен акт на агресия, застрашаващ здравето и живота на служителите на посолството ни в Скопие, се посочва в позицията.

По-рано днес, неизвестно лице е подпалило два от дипломатическите автомобили на посолството на Република България в Скопие, намиращи се пред официалния вход на мисията. "Без навременната намеса на българския консул с пожарогасител, щетите от този преднамерен палеж можеха да бъдат значително по-големи. Настояваме за бързо и справедливо правораздаване по случая", пише в позицията на МВнР.

Запалиха коли на българското посолство в Скопие (СНИМКИ)

Според МВнР това поредно посегателство срещу България и българите е "резултат от агресивния политически говор, нагнетяващ омраза и липсата на адекватна реакция на институциите в предишни подобни знакови случаи, които създават усещане за безнаказаност на извършителите".

От външното ни министерство припомнят, че след последния палеж в Република Северна Македония срещу Българския културен клуб в град Битоля, "вместо да получи адекватно наказание, подпалвачът беше героизиран и беше привлечен в предизборна политическа кампания".

Българската държава ще продължи да използва всички установени механизми, за да се противопоставя на опитите за създаване на атмосфера на страх за българите в Република Северна Македония, заявяват от МВнР.

Правителството на Северна Македония категорично осъди „вандализма и недопустимостта на палежите на превозни средства с дипломатически статут в непосредствена близост до посолството на Република България в Скопие”.

Позиция дойде и от президента Илияна Йотова:

Категорично осъждам палежа на дипломатически автомобили на българското посолство в Скопие. Това не е обикновен криминален акт, а недопустимо посегателство срещу дипломатическа мисия, което поставя под въпрос способността на властите в Република Северна Македония да гарантират сигурността на чуждестранните дипломатически представителства съгласно международните си задължения.

Тревожно е, че този инцидент се случва на фона на продължаваща антибългарска реторика и атмосфера на нетърпимост, която години наред остава без необходимия институционален отпор. Подобни действия не възникват във вакуум – те са пряко следствие от насаждането на омраза и безнаказаност.

Очаквам незабавни, прозрачни и резултатни действия от страна на компетентните органи в Скопие за установяване и наказване на извършителите и техните евентуални подбудители. Скоростта и решителността на реакцията ще бъдат ясен тест за ангажираността на Република Северна Македония към принципите на правовата държава, добросъседските отношения и европейските ценности.

Европейската интеграция не е само политическа цел, а и отговорност. Държава, която претендира за членство в Европейския съюз, трябва безусловно да гарантира сигурността на дипломатическите мисии, да противодейства на езика на омразата и да демонстрира уважение към своите съседи не само с думи, но и с действия.

Народният представител от ГЕРБ и бивш външен министър Георг Георгиев:

Възмутени сме от поредния акт на грубо вандалско посегателство срещу собственост на българското посолство в Скопие. Това е нарушение на Виенската конвенция и проява на тотално незачитане на международното право, за което следва Министерството на външните работи (МВнР) да уведоми европейските институции - Европейската комисия и Европейския парламент. Това посочи народният представител от ГЕРБ и бивш външен министър Георг Георгиев, цитиран във фейсбук страницата на ГЕРБ във връзка с палежа на дипломатически автомобили на посолството на България в Скопие.



Според Георгиев атака от такъв мащаб срещу дипломатическа мисия - умишлен палеж на автомобил, не е обикновен вандализъм. "За съжаление в последните години наблюдаваме ескалация на подобни явления, което недвусмислено кореспондира с често срещания и неадресиран адекватно от властите в Скопие език на омразата срещу България, българите и гражданите на Република Северна Македония (РСМ) с българско самосъзнание", отбелязва Георгиев. Нееднократно сме призовавали нашите съседи да следват ценностите, върху които е изграден общият ни европейски дом - свобода и толерантност. Това е залог не само за успешната интеграция на РСМ в ЕС, но е и признак на демократична зрялост и добросъседство, допълва той.

"Призоваваме компетентните органи в западната ни съседка за бързи и ефективни действия по разкриване на отговорните за престъплението и наказването им с цялата строгост на закона. Скоростта, с която това се случи ще бъде лакмус за решимостта на правителството на РСМ да защитава всички граждани и правовия ред като цяло", добавя още Георг Георгиев.

В позиция българското външно министерство най-остро осъди палежа на дипломатически автомобили на посолството на България в Скопие.

Правителството на Северна Македония също осъди палежа и поиска бързо разследване.