Осмата неделя след Петдесетница е, честваме и паметта на света преподобномъченица Параскева Римлянка.

Името Параскева е гръцко и обикновено се дава на момиче, родено в петък, защото денят на гръцки се нарича "параскеви". В превод то означава "подготовка", тъй като в петък евреите се подготвяли за съботния покой (седмичната почивка). Има няколко светици с това име, като за честването на всяка една от тях има и отделен ден.

Днес честваната Параскева се определя като преподобномъченица, защото е живяла безбрачна като монахиня и е пострадала за вярата си в Христос. Била родом от Рим и прекарала живота си в служение на ближните и проповядване на вярата в Спасителя Иисус Христос. По времето на император Антонин Пий Параскева била заловена и принуждавана да се откаже от вярата си, защото по това време вече се налагал и култ към обожествяваната личност на императора. Убежденията не помогнали и затова я подложили на жестоки изтезания.

Дори според преданието при хвърлянето й в котел с врящо масло пострадал и сам императорът. Той загубил зрението си, но по молитвите на самата мъченица, която по чудесен начин останала невредима, Антонин се изцерил и отново прогледнал. Много хора, които били свидетели на твърдостта във вярата на Параскева, повярвали в Иисус Христос. След неуспеха на всички изтезания доблестната мъченица била обезглавена.

В този ден се почита и паметта на свещеномъчениците Ермолай, Ермип и Ермократ, пострадалите за вярата през декември 303 г. Те били презвитери на църквата в град Никомидия (днес Измит в Турция). По време на гонението срещу християните от разпита на лекаря Пантелеймон, чиято памет честваме в утрешния ден, станало ясно, че той бил спечелен за вярата в Спасителя на света от свещеника Ермолай. Така мъчителите стигнали до него и другите двама. Тримата заедно станали жертва за Иисус Христос и били убити с меч.