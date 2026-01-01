Австралийско научно изследване установи, че плуването може ефективно да намали болката и ограниченията в ежедневието при хора с хронични болки в долната част на гърба.

Проучването, ръководено от Университета „Маккуори“ и публикувано в British Journal of Sports Medicine, е първото клинично изпитване, което показва, че специално разработена програма по плуване може да доведе до значително подобрение при хора, страдащи от продължителни проблеми с гърба.

Хроничната болка в кръста е сред водещите причини за инвалидизация в световен мащаб. Тя засяга милиони хора и може сериозно да затрудни работата, физическата активност, съня и ежедневните дейности.

Лекарите обикновено препоръчват пациентите да останат активни, тъй като продължителното обездвижване може да влоши състоянието. Плуването отдавна се смята за подходящ вид упражнение, защото водата поддържа тялото и намалява натоварването върху гръбначния стълб, но досега липсваха достатъчно научни доказателства за реалния му ефект.

В изследването участвали 76 души на възраст между 26 и 74 години, които страдали от болки в кръста поне 12 седмици. Всички имали различна степен на ограничения, причинени от болката.

Участниците били разделени на две групи. Първата преминала през осемседмична индивидуална програма по плуване, разработена от физиотерапевт. Те постепенно достигнали до три плувни тренировки седмично с продължителност между 30 и 45 минути. Освен това получили онлайн консултации и обучение за правилното разбиране на хроничната болка.

Втората група получила същите образователни насоки, но продължила с обичайните си дейности и лечения. Това позволило на учените да сравнят ефекта от плуването с този само от информацията и съветите за справяне с болката.

След осем седмици резултатите показали значителни разлики. При хората, които плували, ограниченията в ежедневието намалели с около 50% спрямо началото на изследването. Те съобщили още за по-слаба болка, по-добра физическа форма, по-голяма увереност при движение и по-малък страх от физическа активност.

Подобренията се запазили и след шест месеца и една година, въпреки че разликата между двете групи постепенно намаляла. Много от участниците заявили, че плуването им е помогнало да възвърнат увереността си да бъдат активни, като част от тях продължили да плуват или преминали към други упражнения.

Изследователите обаче подчертават, че участниците са следвали структурирана програма под наблюдението на специалисти, затова резултатите не означават, че всеки човек с болки в кръста ще постигне същия ефект само като започне да плува самостоятелно.