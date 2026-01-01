Министърът на вътрешните работа Иван Демерджиев излезе с коментар в социалните мрежи по повод брифинга на НАП по-рано днес и изнесените данни за ревизията на средствата и имотното му състояние.

"Между истината и спекулациите има голяма разлика! Цинизмът на ДПС да коментира собствеността и приходите ми приключва там, където започват фактите, изнесени от НАП: НУЛА лева несъответствия, никакви данъчни задължения и значително превишаване на законните приходи, над разходите. Никога не съм получил и един лев обществени средства", посочва МВР министърът.

"Делян Пеевски години наред ровеше в живота ми, обсебен от фикс идеята да открие поне един „грешен“ лев, но откри само 26 години почтен юридически труд, положен много преди достъпа ми до власт. Цинично е да се коментират моите активи ( и то силно надценени), които са спечелени в съдебните зали и цената на много безсънни нощи, от хора, чийто приходи са изпомпвани от държавата пред очите на всички", допълва Демерджиев в публикацията си във фейсбук.

По думите му големият въпрос, от който статуквото бяга, е как в България се влиза в политиката "с празен джоб, а се излиза със стотици милиони за една година". Според него това е истинският проблем на страната и "точно този разговор ги влудява".

"Те няма да ме спрат! Няма да ме разколебаят със спекулации и няма да ме откажат! Паниката им показва, че съм на прав път и няма да се отклоня от него", завършва посланието си вътрешният министър Иван Демерджиев.

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Припомняме, че депутатът от ДПС и заместник-председател на парламентарната група на партията Хамид Хамид тази седмица представи информация за имуществото на Демерджиев и съпругата му и съобщи, че тя ще бъде изпратена и на прокуратурата. Данните бяха представени на брифинг пред журналисти в Народното събрание. Според изнесената от Хамид информация физическите лица и дружествата, контролирани от семейство Демерджиеви, притежават общо 411 недвижими имота.

Ревизията на вътрешния министър Иван Демерджиев не е показала допълнителни задължения извън декларираното от него. Доходите му значително превишават разходите, а всички негови средства са с доказан произход, включително използваните за придобиване на имущество. Това съобщи днес директорът на Дирекция „Комуникации“ в НАП Анна Митова.

По думите ѝ ревизионният акт показва, че министърът няма нарушения или допълнителни задължения.

На Демерджиев е била извършена данъчна ревизия за периода 1 януари 2018 г. - 31 декември 2023 г. Тя е възложена на 17 юни 2024 г. след разпореждане на Софийската градска прокуратура. В хода на проверката приходната агенция е анализирала всички доходи на Демерджиев, тяхното деклариране, движимото и недвижимото му имущество, начина на придобиването му, финансовите активи, участията в дружества, банковите сметки в страната и чужбина, наличните парични средства, както и евентуални заеми, кредити и пътувания в чужбина.

Ревизията е приключила с ревизионен акт, връчен на 9 септември 2025 г., който е с нулев резултат. От приходната агенция посочиха още, че всички дължими данъци са били платени в срок.

На въпрос дали ревизията е установила притежание на 114 имота, от НАП заявиха, че не могат да потвърдят конкретния брой, тъй като не разполагат с ревизионния доклад. От агенцията подчертаха единствено, че цялото имущество е било предмет на проверка и крайните изводи остават непроменени - липсват нарушения, липсват допълнителни задължения, а произходът на средствата е доказан.