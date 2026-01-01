АЕЦ “Козлодуй“ работи без промяна в графика, предприети са допълнителни мерки във връзка с безпрецедентно ниското ниво на Дунав, съобщи Министерството на енергетиката.

Продължава изпълнение на всички технически и организационни мерки, както и че са идентифицирани и се изследват допълнителни превантивни мерки за гарантиране на безпроблемното функциониране на атомната централа в усложнена хидроложка обстановка.

Няма опасност от спиране на АЕЦ „Козлодуй“ заради ниското ниво на река Дунав (ВИДЕО)

Сформираната работна група в АЕЦ „Козлодуй“ разглежда всички възможни варианти за обезпечаване на работата на централата със специално внимание върху съоръженията на бреговата помпена станция, разработва непрекъснато технически решения за оптимизиране на работата на бреговите помпи, охлаждащите системи на енергоблоковете, хранилището за отработено гориво и целия хидротехнически комплекс, както и извършва непрекъснато наблюдение и контрол на работата на съоръженията.

Ведомственият щаб в Министерството на енергетиката подпомага работата на екипите на АЕЦ „Козлодуй“ и предприема съответни действия по междуведомствена координация. Изследват се възможностите и се подготвя своевременно предприемане на допълнителни мерки за осигуряване на необходимите водни количества, посочват от министерството.

АЕЦ „Козлодуй“ въведе мерки заради рекордно ниското ниво на Дунав

Към днешна дата АЕЦ „Козлодуй“ работи съгласно графика за електропроизводство. Централата е най-големият производител на електрическа енергия у нас и е от съществено значение за поддържане на адекватността на електроенергийните системи на страните от Балканския регион.

В съобщението се посочва, че Министерството на енергетиката е в постоянна комуникация както с българските, така и с министрите от региона и европейските институции, относно необходимостта от предприемане на координирани и последващи действия.