Хеликоптер с екипаж от 24-та авиационна база – Крумово се включи днес в спасителната акция в Рила, при която беше спасен мъж с контузия на крака. Той се е намирал в труднодостъпен район край езерото Черни гьол (Черното езеро) в Централна Рила. Това съобщиха от Министерството на отбраната.

Екипажът на вертолет AS 532 AL Cougar от състава на Военновъздушните сили се е включил в операцията след постъпило искане от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Благоевград и с разрешение на началника на отбраната.

Момче е пострадало в Рила, тече спасителна акция

Хеликоптерът е излетял в 10:23 ч. и успешно е изпълнил задачата. С помощта на бордната лебедка пострадалият е бил изведен от труднодостъпния район. В спасителната операция са участвали военнослужещи и екипи на Планинската спасителна служба.

Два часа по-късно вертолетът се е завърнал на летище Крумово.

Вчера стана ясно, че мъж е пострадал в района на Рила и е започнала спасителна акция.

Планински спасители от отрядите в Благоевград и Разлог са се включили в акцията по извеждане на пострадалия в Рила турист, каза за БТА Георги Ботев от благоевградския отряд на Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст.

Ботев определи акцията като трудна не толкова заради самата травма на туриста, колкото заради изключително тежкия терен в района. По първоначална информация мъжът и негови приятели решават да празнуват Голяма Богородица на Черното езеро. Този район е един от най-трудните в Рила, минава се през морени, клекове, пътеката на много места не е маркирана, има много лабилни камъни и сипеи, посочи планинският спасител.

Туристът стъпва на камък близо до езерото, който се отчупва и огромно парче от него пада върху мъжа, каза Георги Ботев. Тъй като в този район няма мобилен обхват, се е наложило един от групата да отиде до хижа „Рибни езера“, за да съобщи за инцидента.

При нас сигналът дойде късно, около 19:00 ч. вчера, и веднага се сформира отряд с шестима планински спасители от Благоевград и двама от Разлог, които се отправихме към мястото на инцидента, посочи Ботев. Малко преди полунощ екипът достига до пострадалия турист.

Теренът там е изключително труден за транспорт с носилка, за да се осъществи свалянето на туриста от планината на носилка, трябваше да се върнем за резачки, за да проправим път през клека, което от своя страна е невъзможно за сеч без разрешение от Дирекция „Национален парк Рила“, поясни планинският спасител. През нощта двама от спасителите остават с пострадалия мъж и останалите от групата, а другата част от отряда се връща обратно, за да може от тази сутрин да се поднови акцията. Междувременно е потърсена и помощ от въздух, тъй като свалянето на пострадалият мъж е било рисковано.

В този район е невъзможно и да кацне хеликоптер, единственият вариант е бил летателна машина с лебедка, а с такава разполагат само военните, посочи Ботев. По думите му, включването на хеликоптер с екипаж от 24-а авиационна база от състава на Военновъздушните сили е спестило на планинските спасители акция с усилията на много планински спасители, много часове работа в изключително труден и рисков район.