Дванадесет души загинаха и най-малко още 10 са ранени, след като полски автобус претърпя катастрофа в Унгария, съобщи днес унгарският премиер Петер Мадяр в социалната платформа Фейсбук, предаде Ройтерс.

БТА

Полският автобус е излязъл от пътното платно и е паднал в канавка рано тази сутрин, в резултат на което се е преобърнал, предаде унгарската новинарска агенция МТИ.

Агенцията уточни, че тежката катастрофа е станала близо до град Мезьокерестеш, в североизточната част на Унгария.

Варшава изпрати медицински самолет в Будапеща след катастрофата, заяви днес полският премиер Доналд Туск, цитиран от Франс прес.

“Реших да изпратя специален полски самолет в Унгария със служители на Министерството на външните работи и медицински персонал на борда”, каза Туск и добави, че “всички ранени ще получат необходимата медицинска и консулска помощ”.