Щастливо събитие в семейството на спортния директор на Левски Георги Костадинов. Бившият национал посрещна втория си син, след като съпругата му Радостина роди момче.

Новият член на семейство Костадинови носи царското име Самуил. Бебето се е появило на бял свят здраво чрез планово секцио в столичната болница "Надежда“.

Щастливият татко вече се пошегува и с бъдещето на своя наследник. Според Костадинов малкият Самуил има фигура на футболист, а ако един ден поеме по стъпките на баща си, той по-скоро го вижда в ролята на защитник.

Георги и Радостина Костадинови вече имат един син - Георги-младши, който е на четири години. Сега семейството им се увеличава с още едно момче. Радостина Костадинова е позната и като носителка на титлата "Мис Вселена България“ за 2015 година.

Радостната новина идва в специален период и от професионална гледна точка за Георги Костадинов. След като през лятото сложи край на активната си състезателна кариера, той пое поста спортен директор на Левски.

"Нашата история не започна лесно и без трудности, НО притихнали в тишина и смирение се надяваме с присвити сърца и много надежда, че този път ще завърши със сълзи от щастие!", написа Радостина през май тази година.

Припомняме, че през март миналата година семейството загуби близнаци. Тогава Радост сподели, че не желае случилото се да обезкуражава никого.