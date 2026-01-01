34-годишна жена от Мизия се бори с тежка форма на рак и има нужда от спешна помощ. Грета Иванова е в турска клиника, където предстои поредна животоспасяваща операция. Необходимата сума за лечението и престоя ѝ е между 70 и 80 хиляди евро.

Преди три години Грета започва битката си с рака. Оттогава преминава през три тежки операции, които изчерпват всички финансови възможности на семейството. Тя е майка на две деца – 9-годишен син и 4-годишна дъщеря. Сега за тях се грижи баба им. Съпругът на Грета не издържал на напрежението около заболяването и я напуснал. До нея остава майка ѝ, а леля ѝ също прекъсва работата и ангажиментите си, за да ѝ помага, разказва NOVA.

Лекарите в Турция настояват операцията да бъде извършена спешно. „Операцията не търпи отлагане. Всичко е на живот и смърт. За всичко са нужни между 70 и 80 хиляди евро. Знам – парите не са никак малко, но вярвам, че има и добри хора, които ще помогнат. Дечицата ми са твърде малки. Имат нужда от майка си“, каза Грета.

Съгражданите на Грета от Мизия се опитват да помогнат, но събраните средства не са достатъчни. Затова тя и близките ѝ се обръщат към хората в цяла България за подкрепа.

„Битката е много тежка, но аз няма да се предам, защото вярвам, че има добри хора. Ще съм много благодарна на всички, които се отзоват. Имам две прекрасни деца, за които трябва да се боря да живея“, сподели Грета.

Леля ѝ Калинка Каменова също призовава за помощ. „Гретка има нужда от помощ, защото тя се бори за живот. Който може, с каквото може да помогне. Нека Бог да е с нас, както и с вас“, каза тя.

Ако искате да помогнете на Грета, ето как може да го направите:

Телефон и Viber на Грета Иванова: 0884270098

Банкова сметка: BG13 UBBS 8002 1023 268350 , банка ОББ, титуляр Грета Иванова

Адрес за Revolut: гр. Мизия ул. „Янтра” 9