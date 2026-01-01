Кметът на София Васил Терзиев призова Българската национална телевизия да публикува пълната информация за процедурата, по която Бургас беше избран пред София за домакин на песенния конкурс „Евровизия 2027“ – критериите за оценяване, резултатите на двата града по тях и експертите, участвали във вземането на решението.

Терзиев: Не знаем как сме били оценени за „Евровизия 2027“, никога не сме виждали кандидатурата на Бургас

„Призоваваме БНТ и екипа, който е определил домакина, за пълна прозрачност. Не мисля, че е някаква национална тайна да се каже какви са били критериите, къде Бургас е бил по-добър и кои са били експертите, участвали в тази комисия. Това е най-нормалното нещо – да разберем защо и как е взето това решение“, заяви Терзиев пред журналисти.

Кметът подчерта, че Столичната община не разполага с оценките на софийската кандидатура и не е виждала предложението на Бургас, поради което не е коректно да спекулира с причините за крайния резултат.

„Евровизия“ в Бургас: Терзиев поздрави града, СОС видя политически игри

„Трудно е да коментираме, когато не знаем как сме били оценени по който и да било от критериите. Ние нямаме проблем да споделим нашата кандидатура, но нямаме право да го направим. Най-редно е въпросите защо София не е избрана да бъдат отправени към националния организатор – БНТ“, каза Терзиев.

Той заяви, че София е изпълнила поставените изисквания и определи столицата като най-подготвения български град за домакинство на събитие от подобен мащаб. Кандидатурата на Столичната община е близо 200 страници и включва цялостна организация на конкурса – от залата, транспорта и настаняването до сигурността, доброволците и съпътстващата градска програма.

„Това не е атака срещу Бургас. И не е опит да оспорваме правото му да бъде домакин. Прозрачността не пречи на успеха. Напротив – тя създава доверие“, каза Терзиев. “Нека разберем защо и как. След това всички ще приемем решението“

„Най-важното е как България ще се представи“

Независимо от въпросите около процедурата, кметът беше категоричен, че София ще подкрепи Бургас и че домакинството трябва да бъде възприемано като национална възможност, а не като съревнование между двата града.

“Можем да превърнем следващите месеци в поредния български казан в ада, или можем този път да направим обратното. Дара ни даде невероятен шанс стотици милиони хора да гледат към България. Това вече е много по-голямо от състезанието между два града,” заяви Терзиев.

“Готови сме да помогнем на Бургас с опит, експертиза, контакти и всичко друго, с което можем да бъдем полезни, за да останат гостите възхитени от България.”

Той подчерта, че България трябва максимално да се възползва от тази възможност и Евровизия да се превърне в празник не само за града домакин.

“София ще бъде част от този празник.”

За много хора София ще бъде отправна точка към Бургас. За други - финална дестинация. А за гостите и за софиянци това трябва да бъде седмица, в която градът живее с Евровизия - на площади, сцени, в квартали и публични пространства.

Част от разработените за кандидатурата на София идеи могат да бъдат използвани именно за тази програма, така че международните гости, които преминат през столицата, както и жителите на града да бъдат част от атмосферата на конкурса.

Кметът сравни възможността с домакинството на Giro d’Italia и подчерта, че крайният критерий за успех трябва да бъде образът, който България ще остави след себе си.

„След години хората няма да си спомнят нито една администрация. Ще си спомнят България – с какво я свързват, били ли са тук и дали тя е станала част от техния живот. Това трябва да бъде нашата обща цел“, заяви Васил Терзиев.

„Абсолютно ще подкрепим Бургас с всичко необходимо. Но нека разберем защо и как е направен изборът. Пълната прозрачност е най-нормалното нещо.“