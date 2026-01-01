Ансамбълът на България спечели втори бронзов медал на финалите на отделните уреди, след като зае трето място на три обръча и два чифта бухалки на Световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт.

Сребро за българските гимнастички в отборното състезание във Франкфурт (СНИМКИ)

Рейчъл Стоянов, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Магдалена Вълкова, Рая Божилова и Емилия Обретенова изпълниха стабилно и с много настроение съчетанието си и бяха оценени с 28.750 точки, от които 13.600 трудност, 7.350 изпълнение и 7.800 артистичност.

По-рано днес българките станаха трети и в композицията с пет топки.

Титлата и в смесената композиция завоюва отборът на Бразилия с 29.450 точки, а на второ място се нареди Испания с 29.050.

Отличието е четвърто за страната във Франкфурт след среброто на Стилияна Николова в многобоя, среброто в отборната надпревара и двата бронза на ансамбъла.

Стилияна Николова се класира на седмо място на финала на обръч на Световното първенство във Франкфурт.

Световна вицешампионка: Стилияна Николова взе среброто в многобоя

Носителката на сребърно отличие в многобоя беше с първи стартов номер и съдиите й дадоха 28.050 точки (трудност 11.800; артистичност 8.150; изпълнение 8.100).

Таисия Онофричук спечели златото на обръч с 30.700 точки.