Отиде си създателката на Нов симфоничен оркестър Юлия Христова, съобщиха от музикалната формация.

Тя създава Нов симфоничен оркестър през 1991 г. на базата откритата от нея година по-рано концертна къща, която утвърждава своя система за работа с младите музиканти и за организацията и финансирането на формацията, се казва на сайта на Нов симфоничен оркестър. До днес в него са свирили повече от 900 музиканти, чиято средна възраст е 25-27 години. Музиканти от школата Нов симфоничен оркестър работят в най-големите български оркестри и оперни театри, в оркестри в САЩ, Латинска Америка, Южна Африка, Западна и Централна Европа, се казва на сайта.

„Починала е моята скъпа приятелка Юлия Христова, създателка на първия частен симфоничен оркестър в България - Нов симфоничен оркестър“, пише в социалните мрежи музикалният продуцент Кети Вангелова. „Повече от 25 години тя се бореше с вятърните мелници и устоя на натиска от всички посоки, за да създаде една уникална музикална институция, посветена на младите български музиканти“, допълва тя в публикацията си.

„Юлия Христова беше визионер. Беше достатъчно смела да създаде първият в България частен симфоничен оркестър. Залагаше на млади музиканти и имаше свое ярко мнение“, пише в своята Фейсбук страница музикантът Венцислав Мицов. „Класическата ни сцена загуби един смел човек в нейно лице“, отбеляза той.

„Дълбок поклон, скъпа Юлка! Твоята неизчерпаема енергия, оптимизъм, борбен дух, любов към музиката, твоята усмивка и грижа за всеки един от нас (твоите деца, както ти ни наричаше) ще остане завинаги в сърцето ми!“, пише в социалните мрежи Весела Пандинова, музикант в Българското национално радио (БНР).

Музикалният критик Юлия Христова е родена през 1953 г. в Батак. Завършва Музикалната академия в София със специалност „Музикознание и музикална критика”. Работи по специалността си над 15 години.

През 1990 г. Юлия Христова основава една от първите частни музикални институции в България - Концертна къща. На тази основа развива идеята си за първия оркестър, който се издържа от частна инициатива и се превръща в мисия на живота ѝ - Нов симфоничен оркестър. Първият му концерт е на 13 октомври 1991 г. Датата се приема за дата на създаване на оркестъра. Официалната премиера е на следващата година - 10 февруари 1992 г.

Юлия Христова е силно ангажирана с музикалната реформа в България. Тя осъществява обмен с музикални ръководители в чужбина и черпи от техния опит.

Търси варианти за просъществуването на оркестъра и утвърдилата се система за организация и работа с млади музиканти. От 1997 г. оркестърът се финансира от фонд, в който участват над 100 души, фирми и организации, и се управлява от Борд на директорите. В интервю за БТА от 7 октомври 2016 г. Юлия Христова казва, че „много българи взимат заеми, за да финансират Нов симфоничен оркестър“. Разговорът е в навечерието на концерт, посветен на 25-годишнината на състава. Според нея оркестърът е изпълнил най-важната си мисия - да подготвя младите български музиканти, още студенти, за световния музикален пазар.