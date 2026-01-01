Софийската градска прокуратура (СГП) привлече като обвиняеми трима за държане на високорискови наркотични вещества, сред които фентанил, с цел разпространение. Обвиненията са повдигнати на 15 август 2026 г., съобщиха от прокуратурата.

М. Ц. е обвинена, че на 15 август в София, в условията на продължавано престъпление с две деяния, без надлежно разрешително е държала с цел разпространение 1288,65 грама коноп, разпределен в 16 обекта, 31,01 грама амфетамин, разпределен в четири обекта, както и 25,8 грама метамфетамин, разпределен в два обекта.

М. С. е привлечен като обвиняем за това, че на 14 август в София, също в условията на продължавано престъпление с две деяния, е държал с цел разпространение различни наркотични вещества. Сред тях са 12,22 грама MDMA (екстази), разпределен в 10 обекта, 10,36 грама амфетамин в шест обекта, 0,03 грама фентанил, 0,31 грама хашиш, 30,13 грама коноп в 11 обекта, 1,80 грама кокаин и 11,43 грама метамфетамин в седем обекта.

Третият обвиняем – А. Д., е обвинен, че на 14 август в село Долни Богров, без надлежно разрешително, е държал с цел разпространение 169,67 грама кокаин, разпределен в три обекта, както и 2,65 грама коноп.

М. Ц. е неосъждана. М. С. и А. Д. са осъждани за престъпления, свързани с наркотични вещества на територията на България. А. Д. е осъждан за същото и в Кралство Испания.

С постановление на дежурен прокурор тримата са задържани за срок до 72 часа.

Досъдебните производства са образувани на основание чл. 212 от НПК и се водят от 06 РУ-СДВР, 03 РУ-СДВР и СДВР под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура.

На 16 август СГП е внесла в Софийския градски съд искане за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо тримата обвиняеми.