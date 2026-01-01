На 15 август около 20:46 часа е подаден сигнал за възникнал спор, прераснал в сбиване, на адрес на ул. „Проф. Минчо Маринов“ в Чепеларе. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Смолян.

Жилището е обитавано от група чужди граждани със статут на временно пребиваващи в България, които работят в Чепеларе.

Млад мъж пострада тежко след сбиване в заведение в Свищов

При конфликта е пострадал 31-годишен мъж. Той е транспортиран за медицински преглед и помощ в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ в Смолян с нараняване в областта на лицето.

Двама души са задържани. По случая е образувано досъдебно производство.