Овладяването на пожара в местността Бакаджик край Ямбол ще продължи и през нощта, съобщи за директорът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) комисар Иван Динев. Той потвърди, че няма опасност за близките населени места.

По думите на директора на РДПБЗН - Ямбол огънят е обхванал около 400 декара сухи треви и храсти. В момента усилията са съсредоточени в подножието на гористата местност.

На място са всички екипи на пожарната служба в Ямбол и военнослужещи. Хеликоптерът „Кугър”, който беше изпратен по-рано, ще продължи работа сутринта при необходимост, каза още комисар Динев.

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Пожарът пламна този следобед в землището на село Победа, община Тунджа, което се намира южно от местността Бакаджик. По информация от Областната администрация в Ямбол на място са шест пожарни екипа и военнослужещи.

Първоначално огънят е тръгнал в три фронта – към самия Бакаджик, към село Победа и село Челник, посочи по-рано кметът на община Тунджа Станчо Ставрев. По думите му със съвместни усилия на пожарникари, военнослужещи и на земеделски производители огънят е ограничен само в района на гористата местност и няма опасност за близките села.

В действията по погасяването участват и 140 военнослужещи от 42-ри механизиран батальон от състава на Втора механизирана бригада, съобщиха от Министерството на отбраната, които по-рано обявиха и включването на военния хеликоптер „Кугър”.

Пожар на голям фронт горя в същата местност в края на юли миналата година.. Огънят навлезе в източния край на близкото село Козарево и засегна няколко необитаеми къщи и стопански постройки. Частично бедствено положение беше обявено в още пет населени места в района - Калчево, Могила, Търнава, Чарган и Каравелово, като при тях нямаше навлизане на огъня в рамките на селата.