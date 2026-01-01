Частично бедствено положение е обявено в община Ивайловград заради пожар, възникнал до село Горно Луково, съобщиха от пресцентъра на Областната администрация в Хасково.

Огънят е обхванал към момента около 1000–1500 декара сухи треви, храсти и широколистна гора.

На терен работят 13 екипа на пожарните служби в Ивайловград, Любимец и Харманли, както и доброволното формирование към Община Ивайловград. Булдозер прави просеки за ограничаване разпространението на огъня.

Хеликоптер се включи в гасенето на пожар в планина Славянка

В гасенето се включи и хеликоптер, съобщиха от Министерството на отбраната. Екипаж от Военновъздушните сили с хеликоптер „Кугър“ оказва помощ за потушаването на големия горски пожар, възникнал днес в землището на село Горно Луково, община Ивайловград, област Хасково. Хеликоптерът излетя от авиобазата в Крумово в 16:47 ч и се насочи към засегнатите райони. Той ще извършва гасене от въздуха в помощ на екипите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Ситуацията остава динамична заради труднодостъпния терен и силния вятър, който променя посоката си и затруднява работата на екипите. Към момента няма непосредствена опасност за населените места. Екипите продължават работа на терен, а обстановката се следи непрекъснато от областната администрация.

„В момента съм на мястото на стихията. Полагат се всички възможни усилия за овладяването ѝ. Пристигнаха и втори хеликоптер и допълнителни екипи огнеборци. Засега няма опасност за населението в близките населени места“, каза за заместник-кметът на Ивайловград Светла Моллова.