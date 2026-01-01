Къща на многодетно семейство изгоря при пожар тази вечер в смолянския квартал „Устово“, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

При инцидента няма пострадали. Семейството и децата са успели навреме да напуснат горящата сграда.

БТА

Пожарът е възникнал около 1:00 часа след полунощ в двуетажна къща на ул. „Хаджи Христо Попгеоргиев“. Сградата е била с гредоред и е унищожена изцяло от огъня.

В къщата е живеело многодетно семейство със седем-осем деца. Всички са успели да излязат от дома, преди огънят да го обхване изцяло.

БТА

Тази сутрин от останките на къщата все още излизаше дим, а полицейски екип охраняваше района.

БТА

Причините за възникването на пожара се изясняват.