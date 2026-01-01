Мъж, изхвърлил пепел от печката, е причинил пожара в село Коларово, община Харманли, съобщиха от полицията.

На 2 октомври е подаден сигнал за пожара в землището на селото.

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Пламъците обхванали 650 дка, от които 150 дка лозови масиви, 450 дка сухи треви и храсти и 150 бали слама, собственост на земеделска кооперация.

След потушаването на пожара, служителите са установили като съпричастен за възникването му 79-годишен.

Той е изхвърлил пепел от печката си в близост до имота си, която се разгоряла.