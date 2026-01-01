Софийската градска прокуратура привлече като обвиняем бивш председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ за безстопанственост в особено големи размери във връзка с изграждането на автомагистрала „Хемус“. Според обвинението действията му са довели до имуществени щети за АПИ в размер на 312 млн. лева с ДДС.

Обвинението е повдигнато на 25 ноември 2026 г. по разследване на ГДБОП под ръководството и надзора на СГП. Според прокуратурата в периода от 9 юни 2019 г. до 10 юни 2020 г., когато е бил начело на управителния съвет на АПИ, обвиняемият не е положил достатъчно грижи за управлението и запазването на повереното му имущество и за изпълнението на договора между агенцията и „Автомагистрали“ ЕАД за строителството на участъци от магистралата.

В постановлението за привличане като обвиняем се посочва, че той не е организирал необходимия контрол върху проектирането и изграждането на участъци 5 и 6. Прокуратурата твърди още, че е допуснал авансово предоставяне на 260 млн. лева без ДДС за строително-монтажни работи по участъци 4, 5 и 6, въпреки че договорът не е предвиждал авансово плащане. По данни на обвинението към този момент не са били окончателно завършени и приети проектантските работи за участъци 5 и 6, нито са били издадени разрешения за строеж и открити строителните площадки за тях.

Според СГП през юни 2020 г. обвиняемият е представил пред Министерството на регионалното развитие и благоустройството сертификат, който не е бил одобрен от Експертния технико-икономически съвет на АПИ. Прокуратурата твърди, че в резултат на тези действия са извършени плащания към „Автомагистрали“ ЕАД за строителни дейности по участъци 5 и 6, които не са били реално изпълнени. Разследването продължава.