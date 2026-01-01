Софийската градска прокуратура (СГП) продължава разследването за разходването и движението на средствата, отпуснати за изграждането на автомагистрала „Хемус“. Към момента по делото има привлечени обвиняеми лица, съобщиха от прокуратурата.

Разследването е свързано с авансово преведените на търговски дружества средства по договори за строително-монтажни работи.

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От СГП посочват, че в продължение на значителен период материалите по досъдебното производство не са били на разположение на прокурорите и разследващите органи заради съдебен контрол върху наложени обезпечителни мерки.

На 27 юни 2025 г. делото е изпратено на Софийския градски съд и е върнато в СГП на 15 декември същата година. На 7 януари 2026 г. материалите отново са изпратени на съда заради ново искане за отмяна на наложените обезпечителни мерки. Те са върнати в прокуратурата на 24 август 2026 г.

След връщането на материалите наблюдаващият прокурор е дал писмени указания на разследващите органи от ГДБОП-МВР за извършване на допълнителни действия и проверка на различни версии, произтичащи от събраните доказателства.

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Прокуратурата е разпоредила да бъде проверена и евентуална отговорност на длъжностни лица от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция „Пътна инфраструктура“. Проверката обхваща служители, участвали във вземането и изпълнението на решенията за отпускане и превеждане на средствата, контрола върху тяхното разходване и основанията за извършените авансови плащания.

Целта е да бъде изяснен пълният механизъм за вземане на решенията, предоставянето, разходването и движението на публичните средства, както и да се установи кои лица евентуално могат да носят наказателна отговорност.

СГП и ГДБОП-МВР продължават работа по досъдебното производство, като се проверяват всички относими версии и обстоятелства с цел установяване на обективната истина.