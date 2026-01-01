Турските сили по сигурността са задържали 201 заподозрени за участие в международна престъпна група, за която се твърди, че е водена от израелски граждани и която се е занимавала с измами при инвестиции в чужда валута, съобщи турската държавна телевизия ТРТ Хабер, като се позовава на съобщение на Главната републиканска прокуратура на Истанбул.

Деветима от задържаните заподозрени са от Израел, 11 от Пакистан, а 25 са от Азербайджан, Сирия, Йордания, Украйна, Тайланд, Индонезия, Мароко, Мозамбик, Аржентина, Египет и Бангладеш.

Според съобщението на Главната републиканска прокуратура в Истанбул в рамките на разследването за валутни измами са идентифицирани 25 фирми и 40 кол центъра и финасови офиса, в които работели турски и чуждестранни граждани. При операцията са иззети активи на стойност 1,5 млрд.турски лири (почти 27 млн. евро), за които се смята, че са придобити от престъпна дейност, както и 80 броя моторни превозни средства, а банковите и криптовалутните лични и фирмени сметки на заподозрените са били замразени.

Съобщава се, че разследващите органи са издали заповеди за арест общо на 248 заподозрени. Операцията продължава.