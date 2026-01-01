Голям пожар в близост до стадиона в Карлово доведе до силно задимяване в района. За огненото бедствие съобщи за DarikNews очевидец.

В момента все още няма информация от властите къде точно е възникнал огънят.

DarikNews.bg, Андрей Деновски

DarikNews.bg, Андрей Деновски

DarikNews.bg, Андрей Деновски

По данни към 6:00 ч. тази сутрин на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР общо 117 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие, пострадали са двама души.

Противопожарните екипи са реагирали на 145 сигнала за произшествия. С преки материални щети са възникнали 27 пожара, от които седем – в жилищни сгради, един – в промишлена, 11 – в транспортни средства, два – в горски масиви, един – в селското стопанство.

DarikNews.bg, Андрей Деновски

DarikNews.bg, Андрей Деновски

Без нанесени материални щети са възникнали 90 пожара, от които – 47 в сухи треви, горска постеля и храсти, пет – в стърнища, 28 – в отпадъци.

Извършени са 27 спасителни дейности и помощни операции, от които три са при катастрофи в транспортни средства. Регистрирани са и пет лъжливи повиквания, допълват от ведомството.