Специалисти отчитат критично спадане на възрастта на употребяващите наркотици в България, като вече се говори за случаи при 12-годишни. Смъртоносният фентанил все по-често се примесва с други вещества, което създава пряк риск за живота на подрастващите, които често не подозират за опасността.

Тревожната тенденция е потвърдена от Общинския съвет по наркотични вещества (ОСНВ) в Благоевград, където само през изминалата година десетки родители на младежи със зависимост към фентанил са потърсили помощ, съобщава БНТ. Според експертите достъпът до наркотици е само на едно съобщение разстояние в интернет, което прави подрастващите изключително уязвими.

Основната заплаха идва от факта, че наркодилърите често примесват фентанил с други наркотици, тъй като е по-евтин, но изключително смъртоносен. „Наркодилърите в момента го примесват много често с друг наркотик, защото е по-евтиния вариант, но пък изключително смъртоносен“, коментира Борислава Росети, секретар на ОСНВ, звено „Превенции“.

Като причина за посягането към наркотиците в толкова ранна възраст децата често посочват любопитство, проблеми в семейството или състояния, които описват като „депресия“. Според Росети границата между еднократния експеримент и развитието на тежка зависимост е изключително тънка, особено при новите синтетични вещества.

В отговор на проблема и като форма на превенция, в Сандански се проведе 30-ият пореден традиционен колопоход под мотото за избор на спорта пред наркотиците. „Ако практикуват спорт и им се обръща внимание от всички нас - са прекратявали“, заяви организаторът Николай Бойчев. Родители, присъстващи на събитието, също подчертаха необходимостта от повече подобни инициативи и открит разговор по темата.