Първите екзитполове от регионалните избори в Германия показват различна картина в двете провинции, но и силно представяне на партии от двата политически края.

Крайнодясната „Алтернатива за Германия“ (АзГ) излиза на първо място в Мекленбург-Предна Померания с около 37% от гласовете, според първите екзитполове на обществените телевизии ARD и ZDF. В Берлин начело е „Левицата“ с около 24,5%, следвана от Християндемократическия съюз (ХДС) с около 20%. АзГ получава около 16% в столицата.

Изборите в две германски провинции тестват правителството на Мерц

Резултатите идват на фона на избори, които се следят внимателно в цяла Германия, тъй като се възприемат и като тест за управляващите на федерално ниво. В Берлин ХДС, партията на канцлера Фридрих Мерц, остава на второ място според екзитполовете. В Мекленбург-Предна Померания пък основната битка е между АзГ и управляващата Германска социалдемократическа партия (ГСДП) на министър-председателя на провинцията Мануела Швезиг.

Жилищата, цените и миграцията – сред водещите теми

Вотът в двете провинции се провежда на фона на широко обсъждани проблеми като цената на живота, жилищата, миграцията и сигурността. В Берлин жилищната криза и градският трафик са сред темите, които тревожат част от жителите.

„Смятам, че жилищата наистина са голям проблем – жилищата са много скъпи“, казва пред БНТ жителка на Берлин, която посочва и автомобилния трафик като сериозен проблем.

В Мекленбург-Предна Померания социалните проблеми също са част от предизборния разговор. Жителка на Шверин разказва за трудностите с отоплението и условията на живот: „Девет години правителството нищо не направи. Става все по-зле, нямам отопление през зимата.“

Друг жител на Шверин, който казва, че е гласувал за АзГ, заявява: „Сега те трябва да се докажат. Или трябва да се промени нещо, или за последен път получават моя глас.“

Силният резултат на АзГ не означава автоматично участие във властта

Въпреки първото място на АзГ в Мекленбург-Предна Померания, формирането на правителство остава отделен въпрос. Останалите водещи партии отказват да си сътрудничат с формацията, което ограничава възможностите ѝ за участие в управленска коалиция. Подобна ситуация се очертава и в Берлин.

В столицата „Левицата“ начело с Елиф Ералп получава около 24,5%, докато ХДС е с около 20%. Според предварителните данни нито една от двете водещи формации няма сама необходимото мнозинство, което означава, че съставянето на следващото регионално правителство ще зависи от коалиционните преговори.

Вотът в Мекленбург-Предна Померания също не дава готов отговор за бъдещото управление. Преди изборите проучванията показваха изключително близка надпревара между АзГ и ГСДП, което подчертава значението на окончателното преброяване на бюлетините.

Резултатите от Берлин и Мекленбург-Предна Померания предстои да бъдат уточнени с окончателното преброяване. Те обаче вече показват разместване на политическите сили и поставят допълнителен натиск върху традиционните партии в Германия.