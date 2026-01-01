Столичният кмет Васил Терзиев коментира действията на прокуратурата по случая „Петрохан-Околчица“, като изрази надежда експертизите да приключат бързо, за да се успокоят гражданите и да се обърне внимание на други належащи държавни проблеми.

„Случайностите са как винаги подобни неща се случват точно преди определени политически събития“, заяви Терзиев.

По повод подготвян протест с искане за неговата оставка кметът заяви, че недоволните са „добре дошли“. „Винаги съм защитавал правата на хората да протестират и за щастие така работи една нормална демокрация“, коментира той, добавяйки, че е подкрепял други протести в миналото и няма проблем с такива, насочени срещу него.

Терзиев е имал разговор с Калушев да охранява природен парк „Витоша“

Попитан за изнесени нови данни от прокуратурата и твърдения, че е обещавал охраната на природен парк „Витоша“ на частни лица, кметът категорично отрече. Той поясни, че темата на разговорите е била единствено как планината може да се пази с малко хора и повече технологии. „По времето на социализма е имало близо 300 човека, които са опазвали парка, а в момента са няколко, колкото пръстите на едната ми ръка“, заяви той. Кметът подчерта, че охраната на територията е в правомощията на Природен парк „Витоша“, а Столичната община няма абсолютно никакво касателство и не може да поема подобни обещания.

Столичният кмет потвърди ангажимента на общината за изграждане на 20 километра нови велотрасета в града, като призна, че към момента институцията е „длъжник“ на гражданите по отношение на велосипедното придвижване.

Кметът откри масово велошествие по булевард „Цариградско шосе“, в което ще се включат няколко хиляди души.

Недоволни граждани искат оставката на кмета Васил Терзиев

„Това, което бих искал да кажа, освен приятно каране, е, че сме длъжници на велосипедистите в града“, каза Терзиев. Той обаче обеща, че това ще бъде поправено.

Датският посланик благодари на кмета за организирането на събитието. Той подчерта, че колоезденето не е просто спорт, но и начин на живот. Посланикът заяви, че любителите на велосипедизма могат да имат подобно преживяване в датската столица Копенхаген.

Според кмета целта е подобни събития да се превърнат в ежегодна традиция след успешния първи опит по време на „Джиро д’Италия“, за да се стимулират по-добра велокултура и безопасност на пътя. Самият той сподели, че е ходил на работа с велосипед и тротинетка, но отбеляза, че придвижването по този начин все още е „малко по-опасно, отколкото би трябвало да бъде“.

Във връзка с решението на съда, което спира поскъпването на платените зони за паркиране, прието от Столичния общински съвет, кметът обясни, че общината в момента изчаква съдебното решение по същество. Той уточни, че администрацията ще обжалва решението на тази инстанция, ако то не е в полза на общината.