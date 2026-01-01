Недоволни граждани протестират пред Столична община (СО) с искане за оставката на кмета Васил Терзиев.

Протестът е за цялостното управление на кмета на София, включително и заради кризата с боклука.

Димитър заяви, че протестира заради „цялостното творчество“ на столичния кмет. „2 години го търпим – вече чашата преля. Като започнем от незаконното разчертаване на „Патриарха“ и бул. „Витоша“, след това стигнем до опита за двойно и незаконно увеличение на синя и зелена зона, но съдът го спря – все още имаме късмет някакъв. След това кризата с боклука – вече тук става нагъл, нищо не предприема. След това има още много проблеми – примерно, паднаха две дръвчета в детски градини, след това млада жена беше убита на „Витоша“, той написа, че октомври месец щял да провери пътеките покрай „Витоша“, изброи той и посочи, че всеки ден има скандал след скандал.

Според него, ако хората се събудят, има шанс кметът да подаде оставка. „Но ако сме толкова малко на всеки протест, трудно ще бъде. Иначе се нодявам хората да се събудят, да излязат от комфортните си дивани и да дойдат тук да протестират, защото не става от вкъщи – силни са във „Фейсбук“, но тук не става“, каза още протестиращият, който носи табелка с надпис „Васил Терзиев – ухото от ДС. Оставка!!!“.

Камелия Кирилова е организатор на протеста. Тя благодари на хората, дошли пред общината да изкажат недоволството си „срещу кмета, който пребори мафията“. Жената отбеляза, че докато кметът Васил Терзиев паркира колата си на платеното паркомясто пред общината, призовава гражданите на София да пътуват с градския транспорт. „Борис Бонев, който в момента също твърди, че кметът е отвратително лош, същият твърди, че трябва да ходим с градския транспорт, ползва шофьор от общината“, добави Кирилова.

Организаторката на протеста обърна внимание и на проблема с боклука в София и показа снимки от последните 3 дни.

Кирилова отправи обвинения към столичния кмет, че уж „казва, че мафията го рекетира за 400 млн. лв.“, но удължи договорите с фирма „Титан“. „Решението е кметът да поеме отговорност за всичките обещания, които даде, когато гласувахме за него преди 2 години. Говори за изграждане на детски градини, каквито ние не видяхме“, смята тя.

На въпроса от цялостното му управление ли не е доволна, жената потвърди, че е така.

И продължи: „Той лъже. Той казва – „аз ще направя това“, и не прави нищо. Нищо! Нищо от това, което той е казал, че ще направи, не го прави. Тук не говорим за боклука като цяло, тук говорим – „ще изградя детски градини, ще изградя паркинги“, продължават с проекти, изоставени от предни правителства, предни кметове. Тук не говорим кой е по-добър – нито предните бяха по-добри, нито той е по-добър. Видими резултати не виждаме. Защото помним един друг кмет, който после стана министър и викаше „работа, работа, работа“. Видяхме и от тази работа, каквото и от тази работа. Кметът не прави нищо. Той буквално се крие.“

Кирилова е категорична, че Терзиев „имаше 2 години и знаеше кога изтичат договорите за сметопочистването, както знаеше и кога изтичат договорите за снегопочистване“ и попита „в кого е вината – в мафията ли или в кмета“. „Титан“ не са ли мафия или само Вълка е мафия? Иво Праховеца и Димитър Гърнето мафия ли са или не са? Не са ли мафия на ГЕРБ, питам кмета на ПП-ДБ? Не са ли мафия на ГЕРБ, защото ние, за разлика от кмета, не сме късопаметни“, каза още тя, като отново призова кметът на София да си подаде оставката.

В заключение Кирилова заяви: „Да дойде следващият неможач – ще го свалим и него.“