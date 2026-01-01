Окръжният съд в Бургас разглежда мярката за неотклонение на Асен Василев, обвинен за катастрофа на автомагистрала „Тракия“, при която загина директорката на училище в Карнобат Маргарита Паскалева.

Според прокуратурата три секунди преди сблъсъка автомобилът на обвиняемия се е движил със 251 км/ч при разрешена максимална скорост от 140 км/ч. Данните за скоростта са извлечени от електронния модул на автомобила.

БГНЕС

Прокурор Мануел Манев определи скоростта като изключително висока и посочи, че автомобилът се е движил с над 200 км/ч и в предходен участък от пътя. По думите му това поведение показва пренебрегване на възможните последици.

Инцидентът е от 9 ноември на 341-вия километър на автомагистралата в посока Бургас. По данни на прокуратурата управляваният от Василев автомобил е застигнал и ударил движещата се пред него Хонда, в която пътувала Паскалева. Жената е загинала на място.

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Василев е обвинен в умишлено причиняване на смъртта ѝ. Предвиденото в закона наказание за това престъпление е от 10 до 20 години лишаване от свобода.

Днес защитата оспори начина, по който е установена скоростта. Адвокатът на Василев Крум Йорданов заяви, че тя не е определена чрез автотехническа експертиза и точността на посочените данни трябва да бъде изяснена. В съдебното заседание адвокатът представи медицински документи, с които аргументира позицията си относно здравословното състояние на обвиняемия.

В залата присъстваха и близки на загиналата жена. Сестрата на Маргарита Паскалева заяви пред журналисти, че семейството очаква справедливо решение по случая.