В Стара Загора е задържан 34-годишен шофьор, дал положителна проба за амфетамин и метамфетамин. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

Мъжът бил спрян за проверка около 02:20 ч. на 25 ноември на ул. „Генерал Гурко“ от екип на Първо районно управление. Той управлявал лек автомобил „Мазда“.

Хванаха водач в Стара Загора, шофирал след употреба на амфетамин и метамфетамин

При направения тест с техническо средство за употреба на наркотични вещества уредът отчел положителен резултат за амфетамин и метамфетамин.

Водачът е задържан за срок до 24 часа.