Главната републиканска прокуратура на Истанбул разследва от миналата година случаи на употреба и разпространение на наркотици сред известни личности. В рамките на разследването Турция осъмна с поредна полицейска операция, насочена срещу популярни актьори от култови турски сериали и представители на развлекателния сектор, предаде телевизия НТВ.

Издадени са били заповеди за задържане на 35 известни лица, които са били арестувани на различни адреси.

Сред задържаните днес са Дениз Чакър, позната на зрителите от култовия сериал „Листопад“ и други сериали, актьорът и певец Йозджан Дениз („Истанбулска булка“ и много други), актрисата Бурджу Йозберк, която в момента се снима в главната роля на сериала „Наполовина майка“ (Anne Yarısı) в Кападокия, режисьорът Джем Карджъ и много други.

В разпространеното в турските медии съобщение на Главната републиканска прокуратура на Истанбул се посочва, че „Въз основа на показанията на свидетели и експертните доклади, изготвени в резултат на изследвания на иззети мобилни телефони и цифрови материали, се провежда разследване по подозрение за употреба или притежание на наркотици срещу 35 заподозрени, за които са издадени заповеди за задържане“.

В съобщението се допълва, че разследването се води от Бюрото за разследване на контрабанда, наркотици, проституция и икономически престъпления към Главната прокуратура на Истанбул.

Дрога и шоубизнес в Турция: Още 14 известни личности са задържани

Настоящата полицейска операция е поредната от редица подобни акции, които започнаха през октомври миналата година, припомня телевизията.

Задържаните при операции за употреба на наркотици лица първо се отвеждат в болница за здравен преглед, след което преминават тест за наркотици в Института по съдебна медицина. Впоследствие задържаните биват отведени в съдебната палата, за да дадат показания пред прокурор. В зависимост от искането на прокуратурата заподозрените лица или се освобождават, или се поставят под арест.

Главната прокуратура на Истанбул проведе множество операции от 8 октомври 2025 г. насам като част от разследването си за наркотици, насочено срещу известни личности.

Берен Саат и Кенан Догулу са сред задържаните при акция срещу наркотици в Турция

Много известни актьори, включително музиканти, мениджъри и бизнесмени, дадоха показания и предоставиха кръвни проби и проби от коса за тестване за наркотици.

В рамките на мащабно разследване на турските власти срещу употребата и разпространението на наркотици сред известни личности в шоубизнеса бяха задържани редица популярни актьори.

В рамките на разследването досега бяха задържани Бурак Дениз, Хафсанур Санджактутан, Синем Йозгенч Юнсал, Елиф Бюшра Пекин, Ахсен Ероглу и Утку Юнсал (както и рапърът Норм Ендер и Мерт Демир). По-късно същия месец беше съобщено и за задържания и проверки, свързани с Джан Яман и Ханде Ерчел, Серенай Саръкая, Онур Туна, Фейза Дживелек и Левент Юзюмджю.

При по-ранни етапи на разследването бяха задържани и тествани актриси като Бирдже Акалай, Демет Евгар, Беррак Тюзюнатач, Дерен Талу и Ирем Сак.

След тестването заподозрените бяха освободени. Срещу някои от тях обвиненията отпаднаха. Задържанията като цяло се отразиха негативно на имиджа на някои от актьорите.

Догукан Гюнгьор беше отстранен от култовия сериал „Шербет от боровинки“, но сега се снима в друг сериал. Подобна съдба сполетя и Фейза Дживелек от същия сериал, която в момента не участва в снимки.