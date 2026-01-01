Гръцки граждани ще получат ваучери до 1000 евро преди коледните празници по нова програма за подпомагане на правителството, съобщава електронното издание на гръцкия вестник "Та неа". Програмата е на стойност 350 милиона евро и ще обхване 180 000 граждани, които получават минимален гарантиран доход. Целта е уязвими домакинства да получат възможността да се снабдят с хранителни продукти и стоки от първа необходимост.

Гръцкото правителство планира първите ваучери, които ще се предоставят в дигитален вид, да бъдат разпределени до 14 декември. В началото на декември ще започне да функционира специален регистър, в който компании ще могат да заявят желание за участие. Програмата се съфинансира с европейски средства.

През предстоящия отоплителен сезон държавата ще отпусне помощ за уязвими граждани, която в определени случаи може да достигне 1560 евро. Според информация на телевизия "Скай" до момента подадените молби за помощ за отопление са 1 милион.

Молбите се подават през специална платформа, в която се посочва видът на отоплението и местоположението на жилището. Помощта, която могат да получат домакинствата, започва от 130 евро и може да достигне 1560 евро. Одобрените ще получат предварително плащане до 23 декември, като остатъкът от сумата трябва да бъде изплатен до 28 май 2027 г.