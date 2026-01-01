Най-малко 19 души са загинали, а 20 са ранени в два града в щата Сини Нил в Судан при удари с безпилотни летателни апарати, нанесени от паравоенните "Сили за бърза подкрепа" (СБП), предаде Ройтерс, позовавайки се на правозащитна организация.

Жители, станали свидетели на атаките, потвърдиха пред Ройтерс, че са били нанесени удари с дронове.

СБП засега не коментират.

Най-малко 19 души, сред които шест жени, загинаха в град Дамазин – столицата на щата Сини Нил, където снощи дронове нанесоха удари срещу три жилищни квартала, съобщиха от организацията за защита на правата на човека "Имърджънси Лоърс" (Emergency Lawyers) в публикация във Фейсбук. Загиналите и 15-те ранени са членове на три семейства, уточниха от групата.

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Петима други цивилни бяха ранени по-рано вчера в град Росейрес, където според организацията дронове са атакували язовир и електроенергийни съоръжения. Правозащитниците предупредиха, че атаките могат да прекъснат електроснабдяването в целия щат Сини Нил, който граничи с Южен Судан и Етиопия, и да повредят националната електропреносна мрежа.

И в града са били приютени хора, бягащи от боевете в други части на югоизточния щат, включително в районите Бау и Гайсан, съобщиха от организацията.

През август СБП обявиха, че са превзели Гайсан – част от фронта по границата с Етиопия – в рамките на конфликта си със суданската армия, който започна през април 2023 г.