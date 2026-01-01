Министерският съвет прие промени в Програмата за хуманитарна подкрепа и интеграция на разселени лица от Украйна с временна закрила в България, с които отпада изискването за допълнителна индивидуална оценка на положението на детето и семейството като условие за предоставяне или продължаване на подкрепата за настаняване.

С новите изменения отпада изискването за допълнителна индивидуална оценка на положението на детето и семейството, извършвана от Държавната агенция за бежанците, като условие за предоставяне или продължаване на хуманитарната подкрепа за настаняване.

Запазва се процедурата за преценка на принадлежност към рискова група от дирекциите „Социално подпомагане“. Тя се осъществява въз основа на формуляр, удостоверителни документи и необходимите проверки, като се предвижда възможност да бъдат изисквани допълнителни документи при несъответствия или пропуски. Децата до навършване на 18-годишна възраст остават сред определените в Програмата рискови групи, при съобразяване с условията за придружаване от един или двама родители или законен представител.

Прецизира се редът, по който родител или законен представител може да поиска присъединяване към вече настанени членове на семейството. Предвиждат се и по-ясни правила за проверка на обстоятелствата.

Измененията целят по-ясно и последователно прилагане на Програма 3, съобразно компетентността на ангажираните институции, при запазване на контрола върху допустимостта на подкрепата. Срокът на действие на Програмата остава до 4 март 2027 г.

Приетите изменения позволяват Програма 3 да продължи да се прилага при по ясни правила, по-засилен контрол и по-добра защита както на уязвимите лица, така и на обществения интерес.