Министерският съвет одобри промени в Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, които предвиждат създаването на преходни отделения за лишени от свобода, на които остават не повече от шест месеца до изтърпяване на наказанието.

Целта е затворниците да бъдат подготвяни за връщането си в обществото чрез модел, познат като halfway house. Според правителството тази мярка е съобразена с европейските практики и препоръките на Съвета на Европа и Европейския съд по правата на човека.

Законопроектът предвижда и промени при срещите с адвокат. Те ще могат да се провеждат не само в специално обособените помещения, но и в залите за свиждания или в други помещения, ако специалните са заети и лишеният от свобода даде писмено съгласие.

Разширява се списъкът на дисциплинарните нарушения, като изрично се включва физическата саморазправа с други затворници или със служители. Редът за установяване на употреба на алкохол и наркотични вещества ще бъде определен с наредба на министрите на здравеопазването и правосъдието.

Предвижда се още при запълване на капацитета на даден арест задържаните под стража да могат да бъдат преместени в друг, най-близък до района на разследването или съдебното дело. Това ще става по разпореждане на наблюдаващия прокурор.

Промени се предлагат и при електронното наблюдение. Заболяванията, които са несъвместими с прилагането му, ще трябва да бъдат удостоверявани с медицински документи.

Законопроектът цели модернизиране на управлението на местата за лишаване от свобода и привеждането му в съответствие с международните стандарти.