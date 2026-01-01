49-годишен шофьор загина при катастрофа на пътя Бяла-Ботевград, съобщиха от полицията.

Тежкият инцидент е станал на 24 ноември вечерта. Той е шофирал кола в посока от Плевен към Русе, когато е навлязъл в насрещното и се ударил в товарен автомобил, управляван от 52-годишен мъж.

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Шофьорът на камиона не е пострадал, а пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни. При последвала проверка е установено, че той не притежава лиценз и карта за квалификация на водача.

Служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ са му съставили два акта за установени административни нарушения и са свалили регистрационните табели на влекача.

За случая е уведомена прокуратурата.