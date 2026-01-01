Шампионката по калистеника Жасмина, чийто заразителен смях се превърна в една от емблемите на осмия сезон на „Игри на волята“, гостува на Мартин Кънев в новия епизод на „По правилата на Мартин“. В епизода тя отговаря на един от най-любопитните въпроси за личния си живот - какво всъщност се е случило между нея и Иван Близнака зад затворените врати на Резиденцията?

Жасмина и Йоанна бяха елиминирани от „Игри на волята“

Мартин поставя Жасмина в неудобна ситуация с директни въпроси за близостта ѝ с Иван, с когото са споделяли една стая по време на престоя си в Резиденцията. Имало ли е нещо повече от приятелство между тях и какво би разказал самият Иван след финала на „Игри на волята“?

В откровения разговор Жаси се връща към най-емоционалните си моменти на Арената - раздялата с любимата ѝ коалиция ПСЖ, приятелството със Симона и Пепи и отпадането си след капитанската битка именно срещу него. Тя коментира и отношенията си с останалите участници, поведението на Йоана и решението си да използва своите грошове, за да избегне гладуването на Резиденцията.

Зад широката усмивка и неподправения смях на Жасмина обаче се крият и болезнени житейски моменти. Спортистката разказва за детството си, развода на родителите си, отношенията с баща си и силната връзка с майка си. Сред най-емоционалните теми в епизода е и загубата на нейната баба.

Жасмина разкрива повече и за пътя си в калистениката и спортните си постижения. Тя коментира думите на Бате Емо за нейния спорт, а Мартин я предизвиква да демонстрира физическите си умения в специално спортно предизвикателство.

Какво се е случило между Жасмина и Иван, кой е мъжът до нея днес и смята ли шампионката участието си в „Игри на волята“ за провал? Отговорите - в новия епизод на „По правилата на Мартин“!

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Официалният подкаст “След Игрите” и дигиталните поредици “Домът на волята” и “По правилата на Мартин” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok .