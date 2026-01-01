Президентът Илияна Йотова връчи големите награди в конкурса „Мистър и Мисис Икономика“, като призова българския бизнес да се включи активно в проекти, които могат да засилят позициите на страната ни в Европа. „Всички сме заинтересовани да се развива икономиката, а не конфликтите и войните“, заяви тя по време на церемонията.

Наградата „Мистър Икономика“ получи Иван Добрев, изпълнителен директор на КЦМ АД – един от водещите индустриални производители у нас и най-големият производител на олово и цинк в Югоизточна Европа. Отличието е за приноса му към развитието на българската металургия, модернизацията на производството и утвърждаването на ефективни бизнес модели.

В приветствието си Йотова посочи, че през следващите години България може да има все по-значима роля за сигурността и свързаността на Европа – в инфраструктурен, енергиен и дигитален план. Според нея страната ни разполага не само със стратегическо географско положение, но и с възможности, които привличат интереса на европейските и международните партньори.

През пролетта на следващата година България ще бъде домакин на среща на върха по свързаността. По този повод президентът призова българските компании да се включат със свои проекти и да търсят партньорства с чуждестранни инвеститори.

Прессекретариат на държавния глава

Йотова подчерта и необходимостта страната да развива собствени технологии, вместо да разчита единствено на внедряването на вече създадени решения. Като примери за потенциала на България тя посочи изграждането на AI фабриката BRAIN++ като част от европейската стратегическа инфраструктура за изкуствен интелект и научната дейност на института INSAIT.

Президентът акцентира и върху социалната отговорност на предприемачите. „Нито една фирма или компания не може да бъде успешна, ако не се грижи за хората си“, заяви тя. По думите ѝ доброто лидерство се проявява в изграждането на силни екипи, в които ръководителите не просто дават указания, а мотивират и увличат служителите си. Йотова открои също ролята на бизнеса за внедряването на нови технологии и опазването на околната среда.

Конкурсът „Мистър и Мисис Икономика“ се организира от списание „Икономика“ и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. Със своята 35-годишна история той е най-дългогодишният бизнес конкурс у нас. На церемонията присъстваха представители на бизнеса и изпълнителната власт.