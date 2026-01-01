Ръководителката на Общата програма на ООН срещу ХИВ/СПИН (ЮНЕЙДС) Уини Бянима предупреди, че новите случаи на заразяване с ХИВ може отново да започнат да нарастват още догодина въпреки достигнатия исторически минимум, предаде Ройтерс.

Според нея съкращенията на финансирането и кампаниите срещу правата на човека застрашават постигнатия напредък в момент, когато светът е на прага на ликвидирането на заболяването.

„На прага сме да изкореним СПИН – това е най-големият успех в историята на глобалното здравеопазване. И точно когато сме толкова близо до постигането на тази цел, съкращенията на финансирането и отстъплението от защитата на човешките права заплашват да заличат постигнатия напредък“, заяви пред Ройтерс Бянима.

„Все още не разполагаме с данните, но виждаме признаците. Виждаме всички признаци за обрат“, добави тя, като прогнозира, че данните за 2027 г. ще започнат да отразяват увеличение на новите случаи на заразяване.

Последните данни на ЮНЕЙДС, публикувани днес, показват, че през 2025 г. новите случаи на заразяване са достигнали рекордно ниско равнище от 1,2 милиона – значително под пиковите 3,5 милиона, регистрирани през 1994 г. Това се случва въпреки спада с близо една пета на международното финансиране през миналата година.

Бянима, която е от Уганда, заяви, че последиците от съкращенията на финансирането може скоро да започнат да се отразяват върху броя на новите инфекции.

Някои държави изпитват затруднения да компенсират недостига на средства със собствени ресурси, което води до закриване на центрове за превенция и съкращаване на персонал.

„Всичко това са признаци за онова, което предстои – а именно вероятно увеличение на новите случаи на заразяване“, каза тя и добави, че броят им вече нараства в някои части на Южна Америка.

Освен съкращенията на финансирането Бянима определи като „сериозна заплаха“ и глобалната политическа реакция срещу достъпа на жените до услуги в областта на сексуалното и репродуктивното здраве, както и срещу правата на ЛГБТК общността.

Целта на ООН е до 2030 г. ХИВ/СПИН да не представлява заплаха за общественото здраве.

Засилващият се натиск върху ООН за преструктуриране доведе до сериозни съкращения в същестуваващата от 30 години агенция ЮНЕЙДС. Тя вече е освободила половината от служителите си и е прекратила дейността си в около 30 държави, но миналия месец управителният ѝ съвет отхвърли план за пълното ѝ закриване.

„Сега преходът към по-малка структура ще бъде по-постепенен. Основните дейности ще бъдат запазени“, отбеляза Бянима, която ще напусне поста си през декември, за да се посвети на активна дейност по теми като глобалното неравенство.