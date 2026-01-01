Томас Маркъл-старши, отчужденият баща на херцогинята на Съсекс Меган Маркъл, е официално обвинен в Калифорния по две точки за притежание на детска порнография. Обвиненията бяха обявени от прокуратурата, след като федерални агенти откриха десетки материали със сексуално насилие над деца в два склада, наети от него в Лос Анджелис.

Разследването е установило 78 предмета със съмнително съдържание, включително диапозитиви, филмови негативи и книги, съобщиха властите. Според съдебни документи Маркъл-старши съзнателно е притежавал фотографски негативи на 35-милиметров филм, съдържащи детска порнография.

И братът на Меган Маркъл попадна в разследване за сексуално насилие над деца

Маркъл-старши е бил арестуван от агенти на ФБР на 6 ноември в старчески дом във Флорида, където се е намирал след ампутация на крак. Първоначално е бил освободен под гаранция с електронна гривна за наблюдение, но е задържан отново, след като е премахнал устройството, и в момента е в ареста без право на гаранция.

Сигналът, довел до разследването, е подаден през юли от сина му, Томас Маркъл-младши. Той е съобщил на полицията във Филипините и на ФБР, че е открил „невероятно количество материали“, скрити сред семейни вещи в имот на баща си.

Арестуваха бащата на Меган Маркъл за притежание на материали със сексуално насилие над деца

Федерален съд в Тампа е постановил, че 82-годишният Маркъл е годен да се изправи пред съда. Съдебен психиатър е заключил, че той вероятно симулира или преувеличава проблеми с паметта, за да избегне наказателно преследване, като по време на прегледа е твърдял, че дъщеря му Меган е негова сестра.

Освен разследването в САЩ, властите във Филипините също са повдигнали обвинения на Маркъл-старши. Там той е обвинен по две точки за разпространение и една за притежание на материали, изобразяващи насилие над деца.