Бащата на Меган Маркъл – Томас Маркъл, е арестуван за притежание на материали със сексуално насилие над деца, съобщи АП, като се позова на свои източници.

Томас Маркъл, баща на съпругата на британския принц Хари – Меган, е бил арестуван тази сутрин от федерални агенти във Флорида по обвинения, свързани с материали, съдържащи сексуално насилие над деца.

Информацията беше потвърдена пред АП от източници, запознати със случая, които са пожелали анонимност, тъй като нямат право да обсъждат разследването публично. Томас Маркъл е бил задържан в района на град Тампа в американския щат Флорида.

Наскоро Меган Маркъл каза, че е „дълбоко разстроена“ от твърденията, че в бившия дом на баща ѝ са били открити материали със сексуално насилие над деца. Тя също така разкри, че през 2018 г. до лондонската полиция е било изпратено писмо, съдържащо „обезпокоителни твърдения“ по негов адрес.

Меган, която е американска гражданка и звезда от телевизионния сериал „Костюмари“ (Suits), се омъжи за Хари в замъка Уиндзор през 2018 г. Двамата имат две деца – принц Арчи и принцеса Лилибет.

Баща ѝ, който е бивш телевизионен режисьор по осветлението и оператор, не присъства на сватбата, което даде повод на британските медии да коментират отчуждението между Меган и нейния баща, отбелязва АП. Меган каза, че е решила да се дистанцира от него, за да защити децата си.

Томас Маркъл, на 82 години, до момента отрича всички обвинения. Той е живял в Мексико, преди да се премести във Филипините през 2025 г., а по-късно да се завърне в САЩ.