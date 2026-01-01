Томас Маркъл-младши, полубрат на херцогинята на Съсекс Меган Маркъл, е обект на интерес от страна на филипинските власти във връзка с разследване за сексуално насилие над деца. Това съобщава People, позовавайки се на изявления на представители на местните власти.

По време на разследването срещу баща му Томас Маркъл-старши, обвинен в притежание на материали със сексуално насилие над деца, свидетели са заявили, че непълнолетни момичета са били водени в дома на Маркъл-младши във Филипините. По твърдения на роднина на съпругата на принц Хари, той е заснемал с тях видеоклипове за TikTok, които били представяни като безобидни.

„Има индикации, че синът също може да е замесен. Засега обаче той се разглежда единствено като лице от интерес и не е официално заподозрян“, заяви филипинският вътрешен министър Джонуик Ремула, цитиран от People.

Арестуваха бащата на Меган Маркъл за притежание на материали със сексуално насилие над деца

Именно Томас Маркъл-младши е подал сигнал срещу баща си, който е довел до мащабното разследване.

На 3 ноември филипинската полиция потвърди, че на компютри, открити в дома на брата на Меган Маркъл в град Себу, са били намерени изображения, свързани със сексуално насилие над деца.

Междувременно Томас Маркъл-старши се яви пред съд в САЩ, след като беше обвинен в притежание на материали със сексуално насилие над деца, съобщи Би Би Си.

82-годишният Маркъл беше арестуван във Флорида, след като Федералното бюро за разследване (ФБР) претърси две складови помещения в района на Лос Анджелис, които той наемал от 2008 г., съобщиха от Министерството на правосъдието на САЩ. Срещу него е повдигнато едно обвинение за притежание на непристойни изображения на деца.

Маркъл по-рано отрече обвиненията, определяйки ги като „болни лъжи“.

Съдебното заседание продължи около 30 минути. Маркъл беше въведен в залата в инвалидна количка, придружаван от двама федерални съдебни служители. Съдът постанови той да остане под домашен арест в заведението за подпомагано живеене във Флорида, където е настанен, и да бъде поставен под електронно наблюдение.

По време на заседанието Маркъл не заяви дали се признава за виновен. Датата за официалното предявяване на обвинението в Калифорния предстои да бъде определена допълнително.