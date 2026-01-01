На 25 ноември Българската православна църква почита паметта на свещеномъченик Климент Римски и на свети Климент Охридски – един от най-значимите български просветители, книжовници и духовници, оставил трайна следа в развитието на славянската писменост и култура.

Църквата е определила паметта на св. Климент Охридски да се чества в деня на св. Климент Римски, чиито мощи св. Константин-Кирил Философ открил в Херсон и впоследствие пренесъл в Рим. Според църковното предание именно на този светец бил наречен Климент Охридски при ръкополагането му за свещеник.

Свети Климент Римски произхождал от знатно римско семейство и получил добро образование. Приел християнството под влияние на апостол Петър и се превърнал в ревностен проповедник на вярата. Бил сред първите римски епископи и автор на раннохристиянски съчинения.

По време на управлението на император Траян бил заточен на Кримския полуостров, близо до град Херсон. Според църковното предание там намерил мъченическата си смърт, след като бил хвърлен в морето с желязна котва, завързана на шията му.

Свети Климент Охридски е сред най-видните ученици и последователи на светите братя Кирил и Методий. Участвал в тяхната Великоморавска мисия, а след смъртта на Методий пристигнал в България през 886 г. заедно с други ученици на славянските първоучители.

Приет от княз Борис I, Климент бил изпратен в югозападните български земи, където развил мащабна просветителска, книжовна и духовна дейност. Положил основите на Охридската книжовна школа, превърнала се в един от най-значимите средновековни центрове на славянската култура.

През 893 г. Климент бил ръкоположен за епископ и останал в историята като „пръв епископ на български език“. Според житието му той обучил около 3500 ученици, подготвяйки духовници и книжовници за нуждите на българската църква и просвета.

Свети Климент Охридски е автор на множество похвални и поучителни слова, църковни песнопения и други книжовни произведения. Делото му има ключово значение за утвърждаването на старобългарския език като богослужебен и книжовен.

Просветителят умира през 916 г. и е погребан в основания от него манастир „Св. Пантелеймон“ в Охрид. Почитан още приживе, след смъртта си е причислен към лика на светците.

Свети Климент Охридски е част от Светите Седмочисленици – Кирил и Методий и техните ученици Климент, Наум, Ангеларий, Горазд и Сава.

В знак на признателност към неговото духовно и просветителско наследство името му носи най-старото висше училище в България – Софийският университет, който на 25 ноември отбелязва своя патронен празник.

Днес имен ден празнуват Климент, Климентина и техните производни имена.