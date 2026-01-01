В Гърция за днес е обявена 24-часова общонационална стачка, която се очаква да засегне публичните услуги в страната, в т.ч. морски, въздушен и сухопътен транспорт, съобщават от Ситуационния център на Министерството на външните работи (МВнР) на България.

Планирано е провеждането на демонстрации в Атина, Солун, Патра, Лариса, Волос, Пирея, Ираклион и Ханя, като е възможно затваряне на улици и булеварди и блокиране движението в централните части на градовете.

Метрото и трамваите в Атина ще работят в интервала от 9:00 до 18:00 ч., като основно ще транспортират участващите в протестните митинги. Възможни са закъснения в полетните разписания, както и промени в движението на автобусите и тролейбусите. Очаква се да бъде преустановено движението на корабите в страната, като фериботите в цяла Гърция няма да се движат от 00:01 ч. до 23:59 ч. на 25 ноември 2026 година.

"Препоръчваме на българските граждани, пребиваващи или пътуващи в Гърция, да следват инструкциите на местните власти, да планират внимателно пътуванията си и да следят за актуална информация относно възможни промени в разписанията и маршрутите на превозвачите", посочват от МВнР.

При необходимост от консулско или кризисно съдействие, българските граждани могат да се обръщат към:

► Посолството на Република България в Атина: на следните контакти: +30 210 67 48 105; +30 210 67 48 106; +30 210 67 48 107; електронен адрес: embassy.athens@mfa.bg; embassbg@otenet.gr; consular.athens@mfa.bg;

► Генералното консулство на Република България в гр. Солун на следните контакти: +30 2310 829 210 и на дежурния телефон в извънработно време: +30 2310 869 510; електронен адрес: Consulate.Thessaloniki@mfa.bg.



► За съдействие при бедствени ситуации българските граждани могат да се обърнат и към МВнР на денонощните телефонни линии на Ситуационния център: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616 или на имейл: Crisis@mfа.bg.