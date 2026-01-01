Румъния е мишена на интензивна кампания за дезинформация, развивана от Русия, а ситуацията в Черно море също така е много обезпокоителна, заяви румънският премиер Лука Никулеску в интервю за френския седмичник "Експрес", цитирано от румънските медии.

Никулеску, който е бивш посланик на Румъния в Париж и встъпи в длъжност като министър-председател на 20 октомври, представи пред френското издание приоритетите на страната в областта на икономиката и сигурността.

В публикуваното вчера интервю той говори за икономически предизвикателства като понижаването на бюджетния дефицит, високата инфлация и натиска върху покупателната способност, информира Аджерпрес. По думите му бюджетният дефицит предстои да се стабилизира около стойността 6,2 процента от БВП през тази година, отчитайки спад от нивото от над 9 процента през 2024 г.

"Покупателната способност е под натиск, сметките за газ и електроенергия нараснаха, а инфлацията остава висока. Освен това международното напрежение остава силно, Румъния е мишена на интензивна кампания за дезинформация, развивана от Русия. Ситуацията със сигурността в Черно море също така е много обезпокоителна", посочва Никулеску.

Той добави, че разбира безпокойствата на румънците по отношение на нарастването на разходите за живот. По думите му има и причини за оптимизъм, тъй като се очаква икономиката на страната да се върне към растеж през 2027 г. Никулеску изтъкна ролята на важните инвестиции, по-специално тези, които се осъществяват с помощта на еврофондове, както и потенциала за развитие на страната.

Попитан за позицията на правителството по отношение на атаките с дронове срещу търговски кораби, извършени на 14 ноември в зоната на Делтата на Дунав, както и потъването на друг кораб в близост до румънските териториални води, Никулеску посочи, че тези инциденти са "последица от незаконната война, водена от Русия срещу Украйна".

"Този морски маршрут се превърна в една от основните горещи точки на планетата", изтъкна румънският премиер.

Той представи и мерките за регионално сътрудничество, предназначени да обезпечат морския трафик и защитата на инфраструктурата в зоната.

Румъния създаде заедно с България и Турция Оперативна група за разминиране в Черно море, а заедно с България и с подкрепата на ЕС подготвя съвместен механизъм за засичане на морските дронове и корабите от руския сенчест флот. Той ще има и ролята да защитава критичната инфраструктура като подводни кабели и офшорни платформи. Освен това Румъния разработва дронове в сътрудничество с украински производители, посочи премиерът.

Говорейки за ангажиментите на Румъния в рамките на НАТО, Никулеску напомни, че предстои делът на отбранителните разходи да достигне 3,5 процента от БВП през следващите години, към което се добавят инвестициите в инфраструктура с двойно предназначение – гражданско и военно, например магистралите, които се изграждат съвместно с Молдова и Украйна.

Що се отнася до възможността за намаляване на американското военно присъствие в страната в контекста, в който военновъздушната база "Михаил Когълничану" би могла да се превърне в най-голямата база на НАТО в Европа, Никулеску посочи, че присъствието на Съединените щати е много важно за Румъния. Той добави, че румънските власти поддържат тесни връзки с американските администрации, независимо от политическата им ориентация, и потвърди ангажимента на Румъния към стратегическото партньорство с Вашингтон, сключено преди близо 30 години.

Говорейки за отношенията с Молдова, премиерът посочи, че европейската интеграция на съседната страна представлява приоритет за Румъния. Никулеску напомни също, че първото му пътуване в качеството му на премиер е било в Кишинев и че двете страни поддържат близки връзки, базирани на общата култура, история и език. Той също така оцени усилията на правителството и президента на Молдова да запазят европейския път на страната въпреки натиска от страна на Русия.