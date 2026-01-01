Два испански изтребителя F-18, изпълняващи задачи по охрана на въздушното пространство, бяха вдигнати днес от 57-ма авиобаза „Михаил Когълничану“ в Румъния, след като радарната система за наблюдение на Министерството на националната отбрана засече въздушна цел на около 28 километра североизточно от град Сулина. Това съобщи Министерството на националната отбрана на Румъния на официалната си страница в социалната мрежа Facebook.

Като предпазна мярка, в 12:35 ч. местно (и българско) време жителите в североизточната част на окръг Тулча получиха предупредително съобщение чрез системата Ро-Алърт.

Въздушната тревога е била отменена около 13:12 ч., тъй като не е било регистрирано навлизане в румънското въздушно пространство.