Останки от силно обгорели човешки тела са открити на кораб, ударен от дрон край Румъния и впоследствие закаран за ремонт във Варна, съобщиха от Апелативната прокуратура във Варна. По информация на NOVA става дума за шестима моряци, чиито тела са намерени на плавателния съд Wine Trader.

Корабът е бил ударен от дрон на 15 октомври в румънски териториални води, след което е откаран в кораборемонтен завод във Варна. Плавателният съд е плавал под флага на Сан Марино, а в екипажа му не е имало български граждани.

Останките са открити при огледи и разчистване на разрушенията по кораба. Назначени са ДНК експертизи, които трябва да установят самоличността на загиналите.

След инцидента седем души от екипажа бяха в неизвестност, а няколко моряци бяха спасени.

По случая в Румъния също се води разследване. Работата в България продължава под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура – Варна.