България, Румъния и Турция са единни в позицията си, че категорично осъждаме атаките с дронове срещу търговски плавателни съдове в Черно море. Това заяви на пресконференция министърът на отбраната Димитър Стоянов след тристранната среща между министрите и началниците на отбраната на България, Румъния и Турция, посветена на сигурността и отбраната в Черноморския регион. Срещата се състоя в София.

Трагичните инциденти представляват опасна ескалация на напрежението и създават сериозни рискове за сигурността на корабоплаването, каза още Стоянов.

Министърът благодари на колегите си от Румъния и Турция, че са се отзовали на поканата за днешната среща. Той определи това като ясен знак за споделената отговорност между държавите да действат заедно с условия на усложнена регионална обстановка.

В тристранна среща участваха министърът на отбраната Димитър Стоянов, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, министърът на отбраната на Румъния Щефан-Раду Опря, заместник-началникът на отбраната на Румъния генерал-лейтенант Драгош-Думитру Якоб, министърът на отбраната на Турция Яшар Гюлер, началникът на отбраната на Турция генерал Селчук Байрактароглу и водени от тях делегации. След приключването на пленарните разговори се очаква тримата министри да направят изявления.

Румъния подкрепя бързото въвеждане в действие на центъра за морска сигурност на Черно море като част от стратегическия подход на Европейския съюз към региона. Това каза министърът на отбраната на страната Щефан-Раду Опря след провелата се в София тристранна среща между България, Румъния и Турция, посветена на сигурността и отбраната в Черноморския регион.

„Ще продължим тристранните си консултации с оглед прилагането на конкретни мерки, насочени към предотвратяване на ескалацията, опазване на човешкия живот и гарантиране на безопасното осъществяване на гражданска дейност в Черно море“, подчерта той и приветства постигнатото днес общо споразумение между трите държави в тази посока.

В хода на речта си пред журналисти след срещата Опря припомни, че само през тази година шест дрона са били свалени в Румъния по време на мисии по охрана на въздушното пространство.

„Тези инциденти демонстрират способността за бърза реакция и оперативната готовност на нашите въоръжени сили, като същевременно подчертават необходимостта от непрекъснато адаптиране на нашите способности за наблюдение и отбрана. Нападенията срещу търговски кораби допълнително увеличават този риск и налагат координиран отговор, както във въздушното, така и в морското пространство“, отбеляза министърът.

Той информира, че Румъния укрепва своите способности за наблюдение, ранно предупреждение, противодействие на дронове и борба с морските мини, за да гарантира безопасен достъп до пристанищата и защитата на критичната инфраструктура, включително енергийните съоръжения, разположени в нашата изключителна икономическа зона. „Днешната среща предоставя ценна възможност за по-нататъшно съгласуване на националните ни усилия и за засилване на регионалното сътрудничество“, заяви министърът.

Опря посочи като добър пример противоминната военноморска група в Черно море и отбеляза, че тя вече представлява солидна основа за укрепване на морската сигурност. Той информира, че днешните дискусии в София са били съсредоточени върху подобряване на обмена на информация, повишаване на морската ситуационна осведоменост и засилване на координацията между военноморските сили и бреговите органи на Румъния, България и Турция, съобразно съответните национални отговорности.

Турският министър на отбраната Яшар Гюлер заяви на тристранна среща, че безопасността на корабоплаването и морските зони на черноморските държави са червени линии, които не бива да бъдат прекрачвани от Русия и Украйна. Той подчерта, че Турция, България и Румъния разполагат с капацитет да вземат необходимите мерки, но според него трябва да бъдат избегнати стъпки, които биха покачили напрежението в региона.

„Нямаме никакви пропуски по отношение на мерките, които трябва да бъдат взети като страна в региона. Турските, българските и румънските въоръжени сили притежават капацитета да вземат всички необходими мерки. Само че е важно да вземем предвид и ситуацията, в която се намираме. Изключително е важно чрез внимателни дипломатически ходове да избегнем стъпки и подход, които ще увеличат напрежението и опасността в региона и да взимаме разумни решения на тактическо и стратегическо равнище“, заяви Яшар Гюлер след срещата в София.

Турският министър подчерта, че от първия ден на войната Турция подкрепя териториалната цялост и суверенитета на Украйна, но в същото време се стреми да държи отворени каналите за преговори и дипломация с Русия. Той смята, че този подход на Турция е предотвратил разрастването на кризата.

Гюлер отбеляза още, че от началото на войната страната му прилага стриктно Споразумението от Монтрьо за контрол на корабоплаването през проливите в Черно море. Според него това е предотвратило разпространяването на войната между Русия и Украйна в по-голяма зона и е успяло да задържи влиянието ѝ над Черно море на най-ниски нива. В същото време Яшар Гюлер заяви, че Турция изразява безпокойство от нарастването на нападенията над търговски кораби.

„Вярвам, че заедно с нашите приятели и съюзници от България и Румъния, с нашата решителна позиция и на един глас, е важно да напомним и на двете воюващи страни, че търговските маршрути и морските пространства на черноморските държави са червена линия, която не трябва да бъде прекрачвана“, заяви Яшар Гюлер.

Той увери, че Турция ще продължи да допринася за засилването на мира и стабилността в региона. Яшар Гюлер припомни, че за да предотвратят риска от мините във водата, България, Турция и Румъния създадоха противоминна група в рамките на НАТО в Черно море и подчерта, че и другите държави могат да допринесат за дейността ѝ без кораби.

„От друга страна смятаме, че е важно и опазването на инфраструктура под водата наред с предотвратяването на риска от мините. В тази връзка на 7 юли 2026 г., по време на срещата на върха на НАТО, подписахме и анекс към споразумението“, каза още Яшар Гюлер.

В средата на октомври премиерът Румен Радев съобщи в Народното събрание за скорошното провеждане на тристранната среща. Ние имаме вече установено интензивно партньорство в рамките на Многонационалната противоминна група между България, Румъния и Турция, така че тази комуникация е изградена и работи, заяви тогава премиерът. По инициатива на министър Стоянов бяха проведени разговори между министрите на отбраната на България, Румъния и Турция. На същото ниво се водят разговори и между началниците на отбраната и другата седмица ще има среща на министрите на отбраната на тези три страни с началниците на отбраната, така че ние да постигнем една много по-добра координация и взаимодействие по отношение на наблюдението, ситуационната осведоменост и възможностите за по-бърза реакция в подобни случаи, каза тогава министър-председателят.

Няколко дни по-късно министърът на отбраната Димитър Стоянов също каза, че очаква скоро да бъде проведена тристранната среща между България, Румъния и Турция и добави, че най-важното е в Черноморския регион да бъде разработена единна стратегия за действие заедно с Румъния и Турция. По-рано този месец Димитър Стоянов проведе и телефонни разговори с колегите си от Румъния и Турция.

От НАТО също обявиха миналата седмица, че ще бъдат изпратени още самолети за морско наблюдение, радарни системи и дронове в Черно море след поредица от атаки с дронове срещу кораби в региона, свързани с войната на Русия в Украйна, предаде Ройтерс. Най-малко пет товарни кораба бяха ударени близо до бреговете на Румъния и България през изминалите 10 дни. Най-малко 23-ма моряци бяха обявени за изчезнали или за мъртви.