Към момента няма опасност за крайморските населени места след атаката с три дрона срещу контейнеровоз край нос Калиакра, съобщиха от пресцентъра на Областната администрация в Добрич.

В резултат на проведени разговори с Гранична полиция областният управител Руслан Томов информира, че се касае за атака над контейнеровоз, плаващ под чужд флаг. Корабът е пътувал в посока Румъния и е атакуван от три дрона. В резултат на нападението е подаден сигнал и българските морски власти и гранични служители са предприели действия, посочват от администрацията.

Нова атака с три морски дрона в Черно море на 21 мили от Шабла

Към този час екипажът на кораба е спасен – общо 18 души, 14 филипинци и четирима украинци. Всички са на борда на българския военен плавателен съд, където ще им бъде извършен първичен преглед и ще бъдат транспортирани вероятно до Морския спасително-координационен център във Варна, част от структурата на ГД „Аварийно-спасителни дейности“ в Изпълнителна агенция „Морска администрация“.

Областният управител поддържа връзка с институциите. Обстановката се следи непрекъснато, а службите са в готовност да предприемат действия за гарантиране на безопасността на хората при необходимост, посочват от администрацията.

България, Румъния и Турция са единни в позицията си, че категорично осъждат атаките с дронове срещу търговски плавателни съдове в Черно море. Това заяви на пресконференция министърът на отбраната Димитър Стоянов след тристранната среща в София между министрите и началниците на отбраната на България, Румъния и Турция, посветена на сигурността и отбраната в Черноморския регион.