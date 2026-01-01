Районна прокуратура – Разград ръководи работата по досъдебно производство за изготвяне на документи с невярно съдържание, съобщиха от обвинението.

Процесуалните действия се осъществяват на територията на три области – Разград, София и Враца, като основните действия са реализирани на територията на град София. Претърсени са девет обекта.

Според събраните до момента данни се касае за схема за издаване на неистински ТЕЛК решения, като в село край Разград е установено лице, действало като посредник в процеса.

Работата по доказване и документиране на престъпната дейност продължава и към момента. Изяснява се съпричастността на множество лица към нерегламентираните действия, както и ролята им в престъпната схема.